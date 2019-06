Aménagement urbain pour plusieurs villages

Plusieurs opérations ont été programmées, récemment, par les autorités communales d’El Kseur dans le cadre du PCD.

L’aménagement urbain se taille la part du lion dans cette liste de projets, avec la réhabilitation de plusieurs pistes et chemins desservant ces localités rurales en proie à l’isolement. Ainsi, il est projeté l’aménagement et le revêtement en tout-venant (TVO) de la piste desservant la bourgade Tala N’Teghrast.

Dans le même volet, il y aura d’autres opérations, comme l’aménagement de la piste menant du CW34 vers le village Ibarissène. Il y est aussi inscrit l’aménagement et le revêtement en béton bitumineux de la piste allant de la localité Tala N’Saboun à Lazib Bouanani.

La piste communiquant entre le cimetière et le hameau de Bouzoulem, à Tamridjt, est aussi concernée par un projet de réhabilitation. Et pour permettre aux voyageurs d’attendre l’arrivée des fourgons et autres minibus dans de bonnes conditions, des abribus seront installés sur les tronçons les plus fréquentés de la commune.

Pour sa part, le volet assainissement est également inscrit dans cette liste d’opérations consignées dans des avis de consultation rendus publics dernièrement par les autorités communales d’El Kseur, et ce dans le cadre du Plan de développement local (PCD). Le projet de réfection et d’extension du réseau de l’assainissement du village Ibouhatmène est aussi inscrit.

Par ailleurs, le secteur de la jeunesse et des sports n’a pas été omis par l’APC, nonobstant le fait qu’une seule et unique opération est inscrite dans cette liste de projets, laquelle se rapporte à la réalisation d’un stade de proximité, au profit des jeunes du village Tala T’mara.

S. Y.