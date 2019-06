Belayel perpétue la traditionnelle thiwizi !

Dans les villages situés en haute montagne dans la commune d’Ighil Ali, la campagne de fenaison bat son plein, à l’instar du village Belayel, situé à 25 km du chef-lieu. Les multiples champs de ce village, le plus peuplé après Ighil Ali, avec près de 1 500 âmes, connaissent un branle-bas de combat. Les paysans de cette localité s’affairent, depuis quelques jours, à sarcler les fourrages secs, en vue de les botteler et les stocker pour l’alimentation du bétail.

Cette opération, qui se déroule dans une ambiance bon enfant, a perpétué thiwizi, la fameuse tradition ancestrale kabyle, où les villageois, tout en retroussant leurs manches, donnent un coup de main aux propriétaires des champs pour le fauchage des fourrages et autres herbacés semés auparavant, comme la luzerne, les trèfles, la vesce et autres plantes fourragères destinées à l’alimentation du bétail. Le sarclage des herbes bat son plein avec l’utilisation de sarcleurs et de faucilles sous un soleil de plomb !

La chaleur accablante, qui sévit depuis le début du mois de juin, n’a pas pour autant réussi à ébranler la volonté des paysans de ce village, lesquels tiennent à pérenniser cette tradition dont sont réputés les Kabyles depuis des temps immémoriaux ! Toutefois, nonobstant l’altitude, soit plus de 600 mètres, le relief difficile et les terrains agricoles en déclivité, ces paysans ne lésinent pas sur les efforts pour bien effectuer leurs travaux champêtres, ce qui renseignent sur leur attachement à leur terre nourricière et l’esprit collectif et de partage qui les caractérisent !

«Nous tablons sur une bonne récolte fourragère cette année, où la pluviosité a été d’un grand apport pour le couvert herbacé de la région. Certes, nos terres sont situées sur la haute montagne, difficile d’accès, mais notre entraide à travers la fameuse thiwizi facilite notre tâche !», affirme l’un des paysans de Belayel, un village qui possède un cheptel ovin et bovin assez important.

Syphax Y.