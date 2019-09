Bientôt la sélection de wilaya

Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat compte organiser le Concours national de l’artisanat, qui se déroulera en trois étapes. D’abord, il y aura la sélection de wilaya qui interviendra entre le 20 et le 25 septembre. En effet, après une saison estivale qui a vu dans les différentes villes, l’organisation de nombreux Salons et foires d’exposition et de vente de divers produits de l’artisanat, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat organise le Concours national de l’artisanat à l’effet d’encourager les artisans dans leur travail, en attribuant des prix aux meilleurs produits de chaque famille artisanale.

Dans ce cadre, et pour mettre toutes les chances du côté des artisans, la Direction de l’artisanat et des métiers de la wilaya de Béjaïa, en collaboration avec la Direction du tourisme, lance un appel à tous les artisans de la wilaya titulaires d’une carte d’artisan et qui exercent le métier à se présenter à ses services pour s’inscrire à ce concours et y déposer avant le 20 septembre 2019, le produit artisanal avec lequel ils souhaitent concourir. Nourredine Sadeli, chef de service de la promotion à la Direction de l’artisanat et des métiers, explique dans un bref entretien que le Concours national de l’artisanat se déroulera en trois étapes.

D’abord, il y a la sélection de wilaya, où une commission de wilaya sélectionnera, entre le 20 et le 25 septembre, les meilleurs produits de chaque famille artisanale. Ces dernières sont, entre autres, la poterie, la sculpture sur bois, l’habit traditionnel, la dinanderie, la vannerie et la maroquinerie. La deuxième étape du concours, continue notre interlocuteur, est la sélection régionale. Il y aura Djelfa pour les wilayas du Sud, Mostaganem pour celles de l’Ouest, Alger pour le Centre et Béjaïa pour les quatorze wilayas de l’est du pays : Batna, Oum El-Bouaghi, Tébessa, Jijel, Sétif, Skikda, Annaba, Guelma, Constantine, El Taref, Khenchela, Souk-Ahras, Bordj Bou Arréridj, Mila, sans oublier Béjaïa, la wilaya d’accueil. Aussi, une commission viendra d’Alger, le 7 octobre, pour sélectionner les produits qui seront exposés, au Salon international de l’artisanat, au niveau du ministère de tutelle, lesquels vont être présentés au concours pour le Prix national de l’artisanat. Une commission nationale désignera alors les meilleurs produits à primer pour chaque famille artisanale.

B. M.