Boumelal fête le printemps

Aussi loin que peut remonter la mémoire, Amagger n tefsut (la rencontre du printemps) est un rite incontournable pour tous les Kabyles. Ainsi, dans le souci de ne pas rompre avec les traditions, l’association culturelle Assirem umazigh du village Boumelal s’est attelée à perpétuer ce rite ancestral en célébrant les 21, 22 et 23 mars l’avènement du printemps, correspondant au calendrier agraire berbère.

Cette année encore, les membres de ladite association n’ont pas lésiné sur les efforts en mettant au point un programme aussi riche que varié. Ainsi, une conférence a été organisée au foyer de jeunes du village éponyme dans la soirée du jeudi. Au deuxième jour des festivités, les organisateurs ont initié une campagne de nettoyage couronnée par une plantation d’arbrisseaux.

Dans l’après-midi du vendredi 22 mars, un cross pour les écoliers du patelin a eu lieu avec une adhésion massive des villageois ayant mis la main à la pâte pour que l’événement soit une totale réussite. Et pour clôturer cette seconde journée, une soirée musicale a eu lieu à l’enceinte de l’école primaire Kessi Abdeslam.

Une pléiade de jeunes chanteurs de la région se sont relayés sur la scène en offrant une palette musicale tant aimée par les habitants. La cour de l’établissement scolaire s’est remplie à ras bord par des personnes de tout âge. Dans la journée du samedi 23 mars, une flopée d’activités ont été concoctées par les organisateurs, notamment une exposition d’objets traditionnels, robes kabyles, plats traditionnels… et pour ne pas oublier la fête des mères, une fleur est offerte à chacune d’elle.

Un geste tant apprécié par la gent féminine qui, avec un présent aussi symbolique qu’il soit, n’a pas manqué de redonner le sourire aux femmes venues assister aux festivités. Outre ces activités, les villageois ont eu droit au traditionnel plat de couscous à base de la plante communément appelée « Aderyis » (thapsia garganica). Dans la foulée, un défilé de jeunes petites filles, joliment vêtues de tenues traditionnelles, a eu lieu dans l’après-midi avec à la clé un concours de Miss Boumelal. Les villageois, notamment les mamans, ont applaudi la prestation des jeunes mannequins.

Des spectacles de clown et de magiciens ont été aussi de la partie. Les petits bambins ont admiré avec des yeux écarquillés la prestation des artistes. «Nous sommes plus que satisfaits de ces festivités ayant permis à nos habitants de se réunir et de fêter dans une joie bon enfant Aderyis. Nous venons à peine de renouveler les membres du bureau de notre association et nous comptons redoubler d’efforts afin de donner un nouveau souffle à Assirem umazigh», avoue avec enthousiasme un membre de l’association.

Pour rappel, la fête du retour du printemps se déroule sur près de trois semaines au cours desquelles sont mis en relief deux moments majeurs, l’un à la fin du mois de février avec « Amenzu n tefsut » et l’autre le 21 mars (grégorien) avec « Tirirituzal ». Bien que l’arrivée du printemps soit partout ritualisée, ce sont les Kabyles qui tiennent mordicus à perpétuer cette tradition vieille comme le monde.

Bachir Djaider