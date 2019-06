Campagne de désinsectisation en cours

La saison estivale arrive avec son lot de désagréments, surtout comme la canicule et les insectes nuisibles. Ces derniers ont d’ores et déjà fait leur apparition à la faveur de la hausse vertigineuse des températures mettant les citoyens dans tous leurs états.

La multiplication des mouches, des moustiques et autres insectes volants et rampants indispose les ménages, lesquels cherchent à les neutraliser par tous les moyens. Mais c’est compter sans leur pullulement incessant lequel ne s’estompe qu’à l’arrivée du froid.

Dans ce cas de figure, et pour lutter efficacement contre ces bestioles, il n’y a que les pouvoirs publics qui possèdent les moyens adéquats pour enrayer la nuisance de ces insectes à travers des campagnes de désinsectisation lancées, en principe, à l’entame de chaque saison estivale.

Dans la localité de Sidi Aïch, pour l’illustration, l’APC a entamé, depuis le 17 juin, et ce, jusqu’au 30 du même mois, une campagne de désinsectisation. Cette opération touchera primordialement deux espèces d’insectes volants qui sont de redoutables vecteurs de transmission de beaucoup de maladies graves notamment. Il s’agit du moustique et du phlébotome, ces deux insectes provoquent des maladies parasitaires graves, telles que le paludisme pour le premier cité, et la leishmaniose pour le second.

La campagne de désinsectisation, qui s’étalera donc sur près d’une quinzaine de jours, sera entamée chaque soir à partir de 21h30. L’APC préconise aux habitants de fermer surtout les fenêtres pour éviter que les produits chimiques pulvérisés dans l’air ne pénètrent dans les habitations.

Cette opération de démoustication nécessite l’utilisation de la Deltamethrine, un produit désinsectisant chimique, et ce, à travers un thermonébulisateur tractable. Pour les habitants de la localité, cette campagne vitale est venue à point nommé, dès lors que l’oued Soummam coule à travers cette commune où les eaux polluées et les dépotoirs qui jonchent son lit constituent le nid de toutes sortes de bestioles nuisibles.

S. Y.