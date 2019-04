Une large campagne de vaccination du cheptel est programmée à travers les différentes localités de la commune d’Ouzellaguen du 21 avril au 5 mai 2019. Cette action prophylactique vise à prémunir le cheptel bovin contre la fièvre aphteuse, une zoonose d’origine virale très contagieuse. «Cette campagne ne coûtera pas un sou à l’éleveur. Elle est entièrement prise en charge par l’État.

Néanmoins, elle est rendue obligatoire pour éviter l’apparition de foyers de cette maladie au niveau des cheptels non vaccinés», a fait savoir un responsable de la subdivision de l’agriculture d’Akbou. «La réussite de cette opération dépend de son écho auprès des éleveurs, dont nous sollicitons instamment l’adhésion», estime un médecin vétérinaire engagé dans cette campagne préventive. Et d’ajouter : «Le but de cette prophylaxie est d’établir une barrière sanitaire pour stopper la contamination et la propagation de la fièvre aphteuse. Pour atteindre cet objectif, la couverture vaccinale devrait être aussi complète que possible».

N. M.