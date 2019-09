Campagne d’information à l’université

La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), agence de Béjaïa, organise du 22 au 26 du mois en cours, une campagne d’information au profit des étudiants sous le thème «La Sécurité sociale vous accompagne durant votre parcours universitaire». A cet effet, la CNAS a réservé des espaces d’information, au niveau des établissements universitaires de la wilaya, notamment aux campus d’Aboudaou et de Targa Ouzemour, afin de permettre aux étudiants de s’informer sur les procédures d’affiliation à la Sécurité sociale.

En outre, des communications sont prévues au menu de cette campagne de sensibilisation. Elles sont animées par les cadres des agences CNAS sur les avantages offerts par cette dernière. «La CNAS vise, à travers l’organisation de cette manifestation, à informer les étudiants sur leurs droits et obligations, en matière de Sécurité sociale, notamment les procédures législatives prévues par la réglementation en vigueur qui leurs permettent d’avoir la qualité d’assuré social, après leur immatriculation, afin de bénéficier des prestations en nature en matière d’assurance maladie ainsi que de la protection en cas d’accidents de travail», a expliqué la CNAS de Béjaïa dans un communiqué transmis à notre rédaction.

Par ailleurs, ce même organisme a souligné que le nombre des étudiants affiliés à l’agence de Béjaïa est de 52 942, dont 40 888 étudiants inscrits durant l’année universitaire 2018-2019. «Cet évènement sera aussi une occasion pour inviter les étudiants ayant déposé une demande pour obtenir la carte Chifa de se rapprocher des structures de la CNAS pour la récupérer», a-t-on affirmé. A noter que le nombre de cartes Chifa remises à cette catégorie est de 18 754 dont 1 837 durant l’année 2019, a précisé la même source.

Par ailleurs, il faut savoir que la réglementation en matière de Sécurité sociale permet à l’étudiant d’avoir le statut d’assuré social et de bénéficier de la couverture sociale ainsi que de la carte Chifa, dès l’inscription à l’université. Il suffit à l’étudiant de remplir une demande d’immatriculation référencée SECU 01 dûment signée par les services compétents de l’université, accompagnée d’un bulletin d’inscription à l’université. Ainsi, les étudiants bénéficieront des prestations en nature, en matière d’assurance maladie et d’une protection contre les accidents de travail.

La Sécurité sociale en Algérie revêt une grande importance pour toutes les catégories d’assurés sociaux et leurs ayants droit, relève le communiqué de la CNAS, tout en soulignant que l’amélioration du service public et des conditions de leur prise en charge sont des priorités du plan stratégique de la CNAS (2017-2019) et l’une de ses préoccupations majeures. En outre, cet organisme affirme que «le système de Sécurité sociale en Algérie est l’un des meilleurs systèmes développés en matière de protection sociale et de modernisation de ses services, répondant ainsi aux exigences des citoyens».

B. S.