Caravane de la DAS à travers les communes

Initiée par la direction locale de l’Action sociale et de la solidarité (DASS), une caravane de solidarité au profit des familles nécessiteuses, habitant dans des zones enclavées des régions Est de la wilaya de Béjaïa, a été organisée avant-hier.

Le coup d’envoi de cette caravane, qui a sillonné les zones reculées des communes de Tichy, Aokas, Souk El-Tenine, Tamridjt et Melbou, a été donné par le wali de Béjaïa. Cette opération caritative a porté sur la distribution de couvertures, de matelas, des machines à coudre, des fauteuils roulants et de chauffages. Il s’agit d’aides destinées à atténuer un tant soit peu les souffrances qu’endurent au quotidien des centaines de familles en cette période hivernale. Cette caravane s’est également attelée à expliciter aux familles démunies les différentes démarches à suivre pour l’obtention de micro crédits et la création de petites entreprises pouvant les sortir de l’ornière. Étant conscients que la lutte contre le chômage et la précarité dans ces zones passe, entre autres, par l’encouragement de l’auto-emploi, le travail à domicile et les activités artisanales et de métiers, les initiateurs de cette caravane escomptent stabiliser ces populations dans leurs zones d’origine par l’émergence d’activités économiques, de production de biens et le développement de l’esprit d’entreprenariat qui remplacerait celui d’assistanat. Cette caravane caritative, signalons-le, est la première du genre dans la wilaya de Béjaïa. Il est certain que des opérations similaires auront lieu dans les jours à venir, sachant que des milliers d’autres familles vivent dans le dénuement aux quatre coins de la wilaya de Béjaïa.

F. A. B.