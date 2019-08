Ce fruit tant prisé par les vacanciers !

Succulentes et savoureuses avec une pulpe fondante, les figues de barbarie sont proposées à la vente, ces jours-ci, sur le CW13, dans sa section traversant la municipalité de Tinebdar. Ce sont des jeunes habitués des lieux qui les installent dans des corbeilles comme chaque année, en pareille période, en compagnie d’autres produits agricoles. Les quantités exposées sont dérisoires, se limitant à cinq ou six récipients de 10 kilos chacun.

A noter que ces jeunes savent bien vendre leurs produits, en ayant toujours le sourire aux lèvres quand ils vantent sa qualité mais aussi justifier son prix défiant toute concurrence. Ils travaillent en général par équipes de deux. L’une récolte les figues et les transportent jusqu’au lieu de la vente et l’autre se charge de leur commercialisation.

A noter que la figue de barbarie est très répandue dans la région d’Ath Waghlis, où elle est commercialisée depuis la nuit des temps. Jadis, on venait à dos de mulet aux marchés de Sidi-Aïch, Akbou, El-Kseur et Seddouk pour installer les étals et la vendre par unité, aux clients qui les mangent sur place, où dans des récipients. Mais depuis une dizaine d’années, les jeunes de Tinebdar ont abandonné les marchés pour s’installer sur les accotements du CW 13, près de chez eux, car le créneau est porteur.

Pour rappel, les agriculteurs plantent le cactus dans des terrains accidentés, sur les flancs tournés généralement vers le Sud. Il est utilisé comme brise-vent et clôture et donne un fruit appelé «thakarmoust» dont le poids varie entre 150 et 400 grammes. Un fruit très répandu dans les pays du pourtour méditerranéen, dont la Kabylie.

F. A. B.