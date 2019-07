Cérémonie en l’honneur de médecins retraités

Les directions de l’EPSP, de l’EPH de Kherrata ainsi que les membres du syndicat ont organisé, dernièrement, une cérémonie au niveau de la salle de cinéma de Kherrata, en hommage au docteur Nabet Kaci, un collègue disparu en 2012.

Cette cérémonie a été organisée en présence du directeur de l’EPH, M. Bahlouli, et de celui de l’EPSP, du SG de la daïra, du président du Syndicat des praticiens de la santé des deux établissements, M. Salamani Abdeslam ainsi que de plusieurs collègues et amis du défunt. La présence de la mère, de la veuve et des enfants du regretté a ému les présents.

Juste après l’hymne national et la minute de silence observée à la mémoire du regretté, l’animateur a donné la parole au Dr Merzouk et au Dr Cherchour, qui ont longuement loué la personnalité de leur ex-collègue.

Pour rappel, le Dr Nabet est décédé, en 2012, à l’âge de 46 ans. Il a exercé durant plus de 8 ans dans plusieurs services de l’EPH, l’EPSP, l’Unité de soins, les polycliniques de Snadla, Kherrata, Tizoual, Bordj Mira, Amridj et Saadane. Il était connu pour son abnégation dans le travail et aimait rendre service, malgré le stress occasionné par les différentes tâches qu’il accomplissait.

Le Dr Nabet Kaci était toujours souriant et optimiste. Le président du Syndicat des praticiens de la santé, le Dr Salamani Abdeslam, et le frère du défunt ont ensuite pris la parole pour apporter leurs témoignages respectifs. Ensuite, la parole a été donnée aux directeurs des établissements présents et au SG de la daïra.

Rappelons qu’à cette occasion, plusieurs autres médecins récemment retraités ont été honorés. Des cadeaux, des cadres et des attestations de reconnaissance ont été remises aux retraités ainsi qu’à la famille du Dr Nabet. Avant de se séparer, tout en se souhaitant bonne chance, les invités avaient pris part à une collation.

Sami D.