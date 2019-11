C’est le dénouement !

Comme rapporté dans notre édition de dimanche, les enseignants du lycée Idris Maouche de Bordj Mira, relevant de la commune de Taskriout, avaient entamé une grève qui a duré quatre jours. Ils avaient décidé à l’unanimité de boycotter les cours jusqu’à ce que leur tutelle réponde favorablement à leurs revendications, dont l’acquisition de moyens pédagogiques et l’amélioration de l’état du laboratoire et de la salle d’informatique. Suite à cela, une commission a été dépêchée par l’Académie au lycée, dimanche, afin d’analyser de près la situation et d’essayer de trouver un terrain d’entente avec le staff pédagogique.

Durant la réunion, qui a duré presque 3 heures, les enseignants ont exposé un rapport à ladite commission. Et après les débats, les deux parties ont fini par se mettre d’accord sur l’essentiel, faisant passer l’intérêt des élèves avant tout. «On vient de s’entendre sur quelques points avec les membres de la commission, qui ont été très compréhensifs par rapport à ce que nous revendiquons. Pour notre part, nous allons reprendre les cours dès ce lundi (Ndlr, avant-hier) pour l’intérêt de nos lycéens. Nous devons aussi nous rattraper dans le programme annuel, car nous sommes en retard à cause des différentes grèves qu’a connues cet établissement depuis la rentrée scolaire», dira un enseignant.

Et de poursuivre : «Pour les moyens indispensables, on a fait savoir au directeur qu’il doit puiser dans le budget de réserve pour les acquérir, au courant de la semaine. Quant aux autres volets, qui demandent plus de temps, nous nous sommes mis d’accord pour patienter jusqu’au deuxième trimestre. Espérons que les responsables tiendront leurs promesses. Sinon, ils doivent assumer leurs responsabilités», a-t-il conclu.

M. K.