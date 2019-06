Cinq jours de célébration à Hellouane

La Journée mondiale de l’enfant africain a été célébrée durant cinq jours, du 12 au 16 juin derniers, à Ouzellaguen grâce à un riche programme mis en place par l’association culturelle «Timegdal» de la localité.

C’était dans une ambiance bon enfant que la 11e édition de la Journée mondiale de l’enfant africain s’est tenue dans la localité de Hellouane, à 8 km du chef-lieu municipal d’Ouzellaguen.

Un programme riche et varié a été concocté par les membres de ladite association qui n’ont rien laissé au hasard pour la réussite de cet événement.

L’école primaire du village et la bibliothèque de l’association ont abrité plusieurs activités comme des concours de dessin, de chants et de poésie animés par les enfants de la localité avec une participation record, assurent les organisateurs de cette édition.

L’école primaire de Hellouane a abrité durant la journée du 14 juin dernier une kermesse et manège qui ont drainé une grande foule composée essentiellement d’enfants accompagnés de leurs parents. L’ambiance était à son comble, d’autant les enfants se sont « gavés » des jeux mis à leur disposition comme le toboggan gonflable, le mini-train, le trampoline et bien d’autres, en plus de la distribution de friandises et de jouets.

Samedi dernier, c’était le tour du cross pour enfant qui a vu la participation d’un bon nombre d’enfants scindés en trois catégories: 7 à 9 ans, de 10 à 12 ans et de 13 à 15 ans.

S. Y.