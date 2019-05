Cinq villages réclament un CEM

C’est une revendication qui tenait et tient toujours à cœur les habitants de pas moins de cinq villages voisins relevant des communes d’Aït R’zine et Ighil Ali, situées toutes les deux dans cette région charnière de la tribu des Ath Abbas. Il s’agit de la réalisation d’une annexe du CEM à équidistance des bourgades précitées, puisqu’un terrain a été dégagé il y a des années de cela au village de Ouizrane à cet effet, disent des habitants de ce village qui compte près de 1500 âmes.

En effet, plusieurs requêtes ont été adressées aux différentes autorités pour faire aboutir ce projet, et ce, afin d’alléger la souffrance et tirer par là même les élèves de cette région de la déperdition scolaire qui fait fureur parmi eux et dont la principale cause réside dans le fait que ces adolescents parcourent entre 40 et 50 kms par jour pour rejoindre leurs CEM que ce soit à Guendouz, chef-lieu de la commune d’Aït R’zine, ou à Ighil Ali.

« Nous avons dégagé une assiette de terrain dans notre village (Ouizrane, ndlr) et nous avons proposé aux différentes autorités la construction d’une annexe du CEM pour épargner à nos enfants les lointains trajets qui les séparent de leurs établissements scolaires. Ce projet fera tout le bien à plusieurs villages à l’instar de Ouizrane, Guenzet, Belayel, Tiniri et Ath Seradj. Malheureusement, aucune suite ne nous a été donnée. Néanmoins, nous ne perdons pas espoir de voir ce projet se concrétiser et contribuer surtout à la fixation des populations rurales dans leurs villages pour éviter l’exode rural qui commence à vider nos contrées! » indique un habitant de la région.

S. Y.