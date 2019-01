Circulation automobile périlleuse sur le CW7

Même si les tronçons desservant les différents villages haut-perchés de la commune d’Ath Mellikèche ont été dégagés pour la circulation automobile après les chutes abondantes de neige, jeudi et vendredi derniers, la chaussée est toujours glissante et périlleuse à plusieurs endroits.

Sur les accotements du CW7, qui serpente sur les hauteurs de cette commune de haute montagne, il y subsiste encore des flocons de neige qui, en fondant, rajoutent une couche à une situation déjà compliquée avec des eaux qui coulent partout en traversant la chaussée de ce chemin très fréquenté.

La couche bitumeuse de ce chemin qui passe, entre autres, par les bourgades perchées d’Ath Ouamar, Aguentour, Agouni Gueroiz (chef-lieu municipal d’Ath Mellikèche), Tabouda, Ayacha et Tizi Maâli, est devenue glissante et humide suite aux dernières intempéries. Et comme ce tronçon ne connait pas de travaux de réhabilitation et de confortement, il se trouve par conséquent en proie à la dégradation, surtout pendant la saison hivernale.

Les usagers, qui empruntent ce chemin de wilaya et tant d’autres chemins communaux qui traversent cette commune aux reliefs hostiles, roulent avec prudence car la chaussée, en plus d’être usée et impraticable à cause de la fange mélangée à de la neige et des mares d’eau, est glissante. «Même si le CW7 est dégagé à la circulation, il n’en demeure pas moins que la prudence reste de mise, car la chaussée est glissante.

Les matinées, les choses se compliquent davantage avec le gel qui tapisse l’asphalte», témoigne un usager. Par ailleurs et suite aux chutes abondantes de neige du week-end dernier, le site boisé et enchanteur d’Assif Goudhi (appelé aussi Aïn Zebda), situé en haute montagne, se trouve pris d’assaut par les citoyens de la localité et d’ailleurs qui y viennent pour apprécier la poudreuse dans toute sa splendeur. Là aussi, la circulation automobile devient laborieuse à cause de la neige.

Syphax Y.