Conférence sur le tabagisme

Le lycée Abane Ramdane de la commune de Melbou, située à 35 km à l’Est de la ville de Béjaïa, a abrité, jeudi dernier, une conférence-débat sur le tabagisme. Cette manifestation, organisée par l’association «Main tendue aux cancéreux de la wilaya de Béjaïa» en collaboration avec l’association Assirem de Bouhiane, a été animée par le Dr Kassa, pneumologue, et le DR Bedhouche, psychologue. Sous le thème «Le tabagisme et milieu scolaire», cette initiative visait à sensibiliser le public jeune sur les maladies que peuvent engendrer la cigarette.

Durant cette conférence-débat, les intervenants ont expliqué aux lycéens et à leurs enseignants les conséquences du tabac sur la santé humaine. S’appuyant sur une projection en data show, les deux médecins ont énuméré, à la base d’études et de statistiques, les cas les plus graves de maladies induites par la consommation du tabac, dont certains types de cancers, les maladies respiratoires et l’hypertension artérielle.

Pour prévenir au mieux le public ciblé sur les risques de santé qu’implique l’habitude de fumer, les organisateurs ont aussi programmé une exposition de photos mettant en lumière les maladies et les complications de santé causées par le tabac. Cette conférence a été clôturée par la remise d’attestations de remerciements aux conférenciers. Pour rappel, des tournois de football et d’autres disciplines sont souvent organisés par l’association sportive dudit lycée pour sensibiliser les élèves sur la dangerosité de ce fléau, en leur faisant aimer le sport, le «meilleur vaccin contre toute maladie».

Aziz Khentous