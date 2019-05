Convention de collaboration signée

L’association Oxy-jeunes pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine naturel et historique de Darguina vient de signer une convention de collaboration avec la Conservation des forêts de la wilaya de Béjaïa. Elle consiste en premier lieu à promouvoir l’écotourisme, booster le développement local et améliorer les conditions de la femme rurale dans la région. Trois points essentiels sur lesquels se sont mis d’accord, lors d’une rencontre qui s’est tenue récemment au siège de la Conservation des forêts, le représentant dudit organisme et le président de l’association «Oxy-jeunes».

S’agissant de la lutte pour un écosystème équilibré, l’opération commencera, selon notre source, par la sensibilisation des citoyens sur la gravité du braconnage, la lutte contre les feux de forêt, qui font ravage chaque été, et la mise en place d’un plan intelligent visant la protection du singe magot, très menacé dans son propre milieu naturel à Darguina.

Pour le président de ladite association, M. Khaled Foudil, cette récente convention avec la Conservation des forêts peut être considérée comme un grand acquis pour Darguina et ses environs du moment qu’elle va donner naissance inéluctablement, pour la première fois, à un processus favorable à la protection de l’environnement, au niveau local notamment. Par ailleurs, pour des actions efficaces sur le terrain, l’Association lance un appel aux autorités et populations locales pour qu’elles s’impliquent dans la mise en œuvre effective de ce programme, qui sera d’un apport considérable pour toute la commune.

M. K.