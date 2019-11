Création d’un comité communal

La commune d’Ath Djellil vient de se doter d’un comité communal du Croissant-Rouge algérien (CRA). Cela s’est déroulé samedi dernier, au grand bonheur des familles issues de milieux défavorisés. Un appoint de taille pour les couches démunies de cette commune montagneuse et déshéritée, qui sera aidée par une équipe disposée à mener des actions caritatives et de solidarité en leur direction mais aussi pour tous les citoyens dans le besoin.

A vrai dire, l’installation de ce comité par le CRA de Béjaïa est venue à point nommé, car on est en pleine saison de froid, où les intempéries et la neige sont au rendez-vous. Et c’est durant cette période cruciale de l’année que les familles nécessiteuses et les SDF ont le plus besoin de solidarité et d’aide à travers la distribution de couvertures, d’habits et de repas chauds. Des aides qui leur permettront de lutter contre le froid glacial, qui est en train de balayer leurs contrées perchées sur une zone montagneuse.

Les membres du comité auront donc pour mission d’aider les familles nécessiteuses, en leur fournissant les denrées alimentaires nécessaires, les fournitures scolaires, les médicaments, des consultations gratuites et la circoncision de leurs enfants. Pour les autres citoyens, le lancement d’un programme annuel de formation en secourisme dans les locaux de cet organisme social est prévu. Par ailleurs, le CRA d’Ath Djellil aura également pour mission de préparer le couffin de Ramadhan, en contribuant à la collecte des denrées alimentaires pour les familles dans le besoin, en sus des habits des fêtes de l’Aïd. «On ne peut qu’applaudir la création d’un comité du Croissant-Rouge algérien dans notre commune, car on en a vraiment besoin», affirme un habitant du chef-lieu d’Ath Djellil.

Syphax Y.