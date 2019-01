Danger sur le CW23

Les dernières intempéries enregistrées ne cessent de porter préjudice. Les différents chemins desservant les localités de la commune de Tamokra, située à 90 km au sud-ouest de Béjaïa, ont été affectés.

En effet, les torrents pluviaux ont charrié dans leur cours de la boue et des pierres, lesquelles jonchent encore la chaussée. Les torrents ont également « échancré » et affouillé les bordures des chemins parcourant les villages et le chef-lieu.

S’agissant du CW23, lequel communique entre les communes d’Akbou et Tamokra via Amalou, ce tronçon n’est pas mieux loti, puisqu’il se trouve aux prises avec des avaries et autres chutes de pierres qui rendent la circulation automobile difficile voire même périlleuse !

Effectivement, les chutes de neige, dont des flocons sont encore visibles sur les monts surplombant cette localité à l’instar de la montagne Adrar Oumaza, ont fini par fragiliser ce chemin névralgique.

Selon des sources locales, il existe plusieurs endroits de ce tronçon qui sont en proie à l’éboulement et aux chutes de pierres, comme il est le cas pour ce lieu-dit El Hammam, où il existe un virage redouté par les automobilistes à cause du manque de visibilité et surtout des cascades de pierres qui se produisent de façon imprévisible.

«Effectivement, des pierres tombent sur le CW23 au lieu-dit El Hammam, un endroit bordé de falaises rocheuses et de ravins profonds. Cela provoque le blocage de la circulation durant plusieurs dizaines de minutes, avant d’être dégagé.

C’est une section périlleuse du CW23 que l’on aborde avec beaucoup d’appréhensions, étant donné qu’aucune opération de consolidation n’a été entreprise dans ce sens», regrette un habituel usager du CW23. Ajoutons à cela d’autres facteurs, comme le verglas, la neige et le brouillard qui amplifient la situation et mettent en péril la vie des automobilistes.

S. Y.