Dans la douleur !

Les habitants de Melbou ont rendu, avant-hier, hommage aux victimes du tragique accident de la route, survenu le 23 février 1998, au lieudit El-Maâden. Durant la matinée de ce sinistre jour, un bus transportant plus de 40 personnes, des stagiaires pour la plupart, au CFPA de Ziama Mansouria, dans la wilaya voisine de Jijel, a fini sa course dans une mer très agitée. Le bilan était lourd : 40 morts et plusieurs blessés. La plupart des victimes de cet accident étaient originaires de la commune de Melbou. Si l’intervention des citoyens de la région et de la Protection civile avait permis de sauver quelques vies et de repêcher quelques corps, d’autres disparus dans la mer n’ont jamais été retrouvés. Avant-hier, à Melbou, le mouvement associatif et un collectif de citoyens ont tenu à rendre hommage, aux victimes de ce tragique accident. Un déplacement a été effectué, à cet effet, sur le lieu de l’accident, où une minute de silence a été observée et une gerbe de fleurs déposée sur la stèle érigée à la mémoire des victimes. Durant la même journée, un cross a été organisé ainsi que la finale d’un tournoi. Des citoyens, des responsables de la localité ainsi que des membres des familles des victimes étaient également présents pour commémorer la date de ce drame, qui a endeuillé la région.

F. A. B.