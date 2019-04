De l’assainissement pour plusieurs quartiers

Parmi la pléthore de projets d’hydraulique retenus par l’APC de Tinebdar, dans son programme d’action pour l’année en cours, les opérations en rapport avec l’évacuation des eaux usées figurent en bonne place. «Nous avons inscrit la réalisation d’un réseau d’assainissement d’un linéaire total de 960 mètres. Les nouvelles canalisations projetées portent aussi bien sur la réfection des réseaux vétustes et sous dimensionnés que sur la mise en place de nouveaux collecteurs d’assainissement, pour raccorder des quartiers et des groupes d’habitations nouvellement construites», a fait savoir un élu à l’APC, selon lequel ces projets sont scindés en deux lots distincts. «Nous avons programmé un projet qui porte sur la réfection et l’extension du tout-à-l’égout sur une longueur de 800 mètres au profit de divers quartiers de la commune et un autre projet qui porte sur la réfection du réseau d’assainissement desservant la localité Amridj El Kaid», a-t-il encore indiqué. À travers ces opérations qui étrennent leur phase de consultation, l’APC compte éliminer une partie des rejets polluants et des fosses sceptiques qui essaiment un peu partout. «Notre vision repose sur la suppression progressive de tous les foyers de pollution, pour arriver à terme à leur éradication totale», a informé l’élu à l’APC. Des citoyens de Tinebdar, que nous avons apostrophés à hauteur du chef-lieu de la commune, ne cachent pas leur impatience de voir se concrétiser rapidement ces projets. «Les déversements à ciel ouvert sont monnaie courante. S’ils ne sont pas éradiqués au plus vite, notre santé risque d’en pâtir », alerte un septuagénaire du village Chebirdou. «Les habitations construites dans le cadre du programme FONAL, sont rarement raccordés au réseau d’assainissement. J’espère que le projet annoncé apportera la solution tant attendue», renchérit un autre villageois d’Amridj El Kaid.

N. M.