De l’assainissement pour plusieurs villages !

Quelques opérations ont été inscrites, ces jours-ci, par les autorités communales d’El Kseur pour tenter d’améliorer un tant soit peu le cadre de vie des habitants des différents villages de la commune. L’aménagement urbain se taille la part du lion dans les opérations que prévoit de réaliser l’APC. Beaucoup de villages de cette municipalité, située à 20 km de Béjaïa, enregistrent des carences dans ce volet important.

A l’exemple de l’assainissement qui fait défection dans plusieurs villages, et ce en rapport notamment avec les nouvelles habitations lesquelles ont besoin de travaux d’extension des réseaux d’assainissement.

Il y a des projets qui concernent plusieurs bourgades lesquelles verront prochainement l’extension de leurs réseaux d’assainissement vers les pâtés de maisons nouvellement construits. Il s’agit des localités de Bounour, Tala n’saboun, Ibounedjdamène, Imdounène, Larbâa, les quartiers des 20 logements RHP, Aïn Aloui et les 100 logements du chef-lieu communal d’El Kseur. Ces points sont concernés par une opération d’extension des réseaux d’assainissement, pour permettre aux habitants d’en finir avec ce calvaire qui, selon eux, n’a que trop duré !

Dans le même sillage, les stades de proximité de la cité 5 Juillet du chef-lieu municipal seront dotés et revêtus d’un tapis de gazon synthétique, du même que le stade de proximité du village Taourirt n’Saïd. Et afin de permettre aux élèves des écoles primaires « Souada Taklit » et « Betriche Amar », situées au chef-lieu d’El Kseur, un accès en toute quiétude et sans anicroches vers les salles de classe, des rampes d’accès sont projetées par les autorités communales dans ces deux établissements scolaires.

S. Y.