Défaillance de l’APC ?!

Tamridjet, une commune rurale sise à 40 km à l’est du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, a été privée des 100 locaux commerciaux destinés aux jeunes. Lancé tambour battant, en 2005, par l’ex-président, le projet de réalisation de 100 locaux commerciaux, au profit de chaque commune, a connu des péripéties liées aux délais de réalisation ou aux modalités de livraison dans les différentes collectivités locales. Mais à Tamridjet, il n’y a aucune trace de ces structures. Dans la localité des groupes de jeunes meublent pourtant à longueur de journées les cafés et ils auraient pu en profiter pour se caser et mettre en place de petits ateliers, notamment ceux là issus de la formation professionnelle, des universitaires et autres artisans.

Mais… Les jeunes restent alors livrés à eux-mêmes dans cette commune montagneuse enclavée, où les chances d’embauche sont minuscules. Ils sont donc candidats soit à l’exode rural ou à l’immigration. L’espoir d’obtenir ces locaux, destinés à absorber le taux de chômage et à offrir une chance aux jeunes d’exercer leur métier, notamment les prestations de services qui manquent cruellement, s’est apparemment évaporé. Par ailleurs, on a appris d’une source communale voulant garder l’anonymat, que l’exécutif communal de l’époque avait pris la décision de réaliser ces locaux sur le territoire d’une autre commune, à savoir Melbou.

Les raisons invoquées sont inhérentes à l’absence de parcelles de terrain, et ce malgré la superficie de Tamridjet de près de 53,54 km2. Une solution facile, a-t-on fait remarquer. Et depuis, les autorités locales n’ont ni engagé une étude cadastrale ni procédé au transfert de terrains forestiers, pourtant en abondance. Également, le recours à la consolidation des outils d’urbanisme, tels le POS et le PDAU, serait une échappatoire qui permettra l’extension urbaine de cette commune claquemurée et donnera à la collectivité locale une image digne. Celle d’une collectivité qui prendrait en charge les préoccupations de ses citoyens.

Nadir Hama