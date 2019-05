Dépoussiérer l’Histoire

Pour commémorer le 74ème anniversaire du «terrible Rassemblement Historique du 22 Mai 1945» à Melbou, un programme riche en activités a été mis en place par l’association Awal issawal et le bureau de wilaya de la Fondation 8 Mai 1945.C’est vers 9h du matin, mercredi dernier, que les organisateurs ont commencé à recevoir les invités venus assister à la commémoration de cette date qui mérite d’être connue et rappelée, qui marque l’histoire de toute l’Algérie. Le coup d’envoi a été lancé par une marche qui s’est ébranlée de la placette de la mairie en direction du cimetière du 08 Mai 1945.

La foule, à laquelle se sont joints, entre autres le président de bureau national de la fondation 08 Mai 45 en l’occurrence M. Abdelahamid Selakdji, M. Mustapha Ikhlef, secrétaire général de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM) de la wilaya de Béjaïa, Mme la directrice des Moudjahidine, des membres de «l’Association de sauvegarde de la mémoire», M. Lamnouer Boubkeur chef de service jeunesse au sein de la DJS, M. Cherif Badrreddine, élu APW, M. Abdelhamid Mouaci, le P/APC de Melbou et les élus locaux, ainsi que la famille révolutionnaire, a arpenté le chemin avec la troupe Fanfare de Bejaia qui a créé une ambiance festive.

Au cimetière du 08 Mai 1945, l’imam de la mosquée de Melbou a été convié par l’animateur à réciter la Fatiha à la mémoire des martyrs. Un incident, faut-il le signaler, a été enregistré à l’intérieur du cimetière. L’assistance a été surprise par la décision du Maire de Melbou de ne pas lever le drapeau. «Ils m’ont informé que c’est pas une date officielle», a-t-il déclaré. Il fallait l’intervention de M. Lamnaouer Boubkeur et M. Mustapha Ikhlef, Mme la directrice de Moudjahidine pour mettre fin à cette polémique et de procéder à la levée des couleurs.

Prenant la parole pour retracer l’histoire de cet événement historique, le président de la fondation 8 Mai 45 a insisté sur la nécessité de préserver la mémoire. «Le rassemblement de Melbou n’est pas un événement anodin dans l’Histoire contemporaine de l’Algérie ; le Rassemblement du 22 Mai 1945 à Melbou est une date qui reflète l’Histoire de tout le pays, c’est une date qui reflète l’atrocité de l’ennemi français, les citoyens de Melbou et ailleurs doivent connaître leurs Histoire,» déclare-t-il à l’assistance. Et d’ajouter : «Nous n’appartenons à aucun parti, mais ces derniers sont tous les bienvenus, car la mémoire historique appartient à tous les Algériens sans exception».

14 jours après les massacres du 8 Mai 1945

Après avoir déposé une gerbe de fleurs, l’assistance a été conviée par les organisateurs à visiter le lieu-dit «Takhlwit El Marssa», située sur la route des falaises (RN43) qui relie la wilaya de Bejaia à celle de Jijel, où s’est déroulé ce terrible rassemblement du 22 Mai 45. Un rassemblement unique à plus d’un égard dans toute l’histoire de l’Algérie contemporaine, survenu 14 jours après la sanglante répression du 8 mai 1945. Des milliers de femmes, d’hommes et d’enfants issus des douars d’Aokas, Ait Smaïl, Kherrata jusqu’à Amoucha (wilaya de Sétif), ont été réunis tous ensemble dans ce lieu.

Un certain mardi 22 mai 1945, ou les hauts responsables de l’armée française, à leur tête le général Duval, ont regroupé toute la population de la région Est de Béjaia, pour subir un discours d’intimidation. Le discours portait sur la grandeur de la France. Le général Duval voulait montrer la puissance de l’armée française et son pouvoir. Les habitants ont quitté les lieux avec la peur au ventre. Soulagés, affamés et fatigués du trajet, ils rejoignent leurs domiciles à pied. Selon certains témoignages, des femmes enceintes ont accouché à même la plage.

Il y avait des massacres et des viols de femmes. Les maquisards parlent de l’assassinat de citoyens au niveau des falaises. Ils ont été jetés dans la mer. Après cette visite, marquée par des photos collectives pour immortaliser cette commémoration du 74ème anniversaire du rassemblement historique, a eu lieu une projection d’un film documentaire «inédit» sur le rassemblement du 22 Mai 45 réalisé par M. Lemnaouer Boubkeur, chef de service jeunesse au sein de la DJS a eu lieu au niveau de la Maison de jeune de Melbou.

Ce film consiste en des témoignages des personnes qui ont vécu le terrible rassemblement et les événements du 08 Mai 1945. Une conférence-débat dont le thème est «les massacres du 08 Mai 45 et le rassemblent du 22 mai 45 à Melbou» a été aussi au menu de ce riche programme tracé par la dynamique association «Awal Issawal» et la fondation 8 Mai 1945. Elle a été animée conjointement par notre confrère M. Kamel Benaïche, écrivain-journaliste, auteur du livre « la fosse commune, les événements du 8 Mai 1945» et M. Lemnaouer Boubkeur qui a fait des recherches sur le rassemblement du 22 Mai 1945 à Melbou.

Un riche débat fructueux a suivi cette conférence très bénéfique en matière des données historiques. Pour clôturer ces activités, les organisateurs ont procédé à la remise des cadeaux et attestation d’honneur aux participants. Des trophées ont été offerts par le directeur de la Direction de la jeunesse et des sports pour rendre hommage à certaines personnes. Le premier trophée à titre posthume a été dédié à la mémoire de défunt Moudjahid Lahcene Bekhouche, dernière victime des massacres des massacres du 8 Mai 1945. C’est sa fille Mme Bekhouche Ouardia qui est, faut-il le rappeler, présidente du bureau de wilaya de Bejaia de la fondation 8 Mai 1945 qui a reçu le trophée les larmes aux yeux.

Le deuxième trophée a été offert à M. Saïd Alik, dernier des rescapés des massacres du 8 Mai, qui n’a pas pu assister à cette commémoration suite à son état de santé. Il a délégué son fils Abdelaziz. Le troisième trophée a été décerné à M. Abdelhamid Selakdji, président de bureau national de la fondation 8 Mai 1945, en reconnaissance de ses efforts fournis pour la préservation de la mémoire historique malgré son âge avancé.

Aziz Khentous