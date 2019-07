Des citoyens d’Iâchourene montent au créneau

Des habitants du village Iâchourene dans la commune de Toudja, située à 25 km au sud du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, ont procédé, avant-hier, à la fermeture, devant les camions de l’entreprise chinoise CRCC, de la route menant à la carrière d’agrégats. L’entreprise s’y approvisionne en agrégats pour les besoins du chantier de la pénétrante autoroutière.

A travers cette action de protestation, ces villageois veulent attirer l’attention des autorités locales sur l’état lamentable de la route menant à leur village. Empruntée quotidiennement par des dizaines de camions de gros tonnage pour s’approvisionner en agrégats, depuis la carrière de Toudja, elle est dans un piteux état. «Cette route, qui dessert plusieurs villages, est impraticable. Les va-et-vient des camions de gros tonnage l’ont dégradée.

Aussi, durant la journée, d’énormes embouteillages sont créés, ce qui pénalise les automobilistes et les transporteurs en commun», a expliqué un habitant du village Iâchourene, réclamant «son bitumage sans tarder». Selon lui, cette route se transforme en hiver en un véritable bourbier. En été, des nuages de poussières s’y forment, rendant la circulation automobile et piétonnière très difficile et l’air irrespirable.

Les protestataires dénoncent le non-respect de l’accord conclu antérieurement entre les représentants de cette entreprise, les autorités de wilaya et les associations locales, qui consiste à la limitation du nombre de camions circulant durant la journée et à l’utilisation de deux routes différentes pour soulager celle empruntée actuellement. Pour apporter une solution à ce problème, l’APC de Toudja, rappelons-le, s’était réunie par le passé. Un procès-verbal avait d’ailleurs été établi, enjoignant aux camionneurs de ne circuler qu’entre 20h et 5h.

