Des couffins alimentaires distribués

La commune montagneuse d’Aït Smaïl, à quelque 65 km au Sud-est de la ville de Béjaïa, a procédé la semaine dernière à la distribution de plusieurs dizaines de couffins alimentaires au profit des nécessiteux de la municipalité. Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de l’aide traditionnelle du Ramadhan, a concerné un certain nombre de familles démunies. En plus de l’aide de l’État, qui s’octroie désormais en espèces, ces familles nécessiteuses viennent de recevoir la modeste contribution de leur commune, afin qu’elles puissent subvenir à leurs besoins et passer dans de bonnes conditions ce mois de carême.

«Cette opération de solidarité est initiée par l’APC pour porter main-forte à toutes les familles démunies de notre municipalité, qu’ont recensées au préalable nos services. C’est en partie grâce à des quêtes et à des aides de bienfaiteurs que cette action s’est concrétisée», confie le P/APC d’Aït-Smaïl. Concernant la répartition des colis, le maire précise qu’elle a été faite selon les priorités : «Il est clair qu’on ne peut pas toucher toutes les familles considérées comme nécessiteuses.

Ce qui est certain, en revanche, c’est que nous avons fait en sorte de favoriser les couches les plus défavorisées et les familles dont le revenu ne dépasse pas le SMIG», indique-t-il. Face à la cherté de la vie, où même le citoyen moyen n’arrive pas à équilibrer son porte-monnaie, cette aide en produits alimentaires ne peut qu’apporter un soulagement à ceux qui en ont bénéficié.

M. K.