Des équipements publics pour Ath Djaâd

Ath Djaâd, l’un des villages les plus excentrés de la commune d’Amalou, a bénéficié de l’inscription de deux projets d’équipements publics, apprend-on des responsables de l’APC. «Ces deux projets sont en cours de réalisation.

Il s’agit d’une unité de soins dotée de deux logements d’accompagnement et dont le chantier est en voie d’achèvement. L’autre équipement a trait à la construction d’un foyer de jeunes au profit de ce même village», a informé M. Haddad, maire d’Amalou. La réalisation de ces infrastructures de proximité, signale-t-on, obéit au souci de rapprocher le service public au plus près du citoyen et d’améliorer la prise en charge de la frange juvénile, en lui offrant un cadre d’animation et d’épanouissement.

«Nous avons toujours enduré les affres de l’enclavement et de l’éloignement des structures de santé de notre village. La mise en fonction de cette unité de soins dessinera sans doute de meilleurs lendemains pour la population», dira un citoyen d’Ath Djaâd. Et à un autre villageois d’abonder dans le même sens : «La vie au village est promise à un avenir radieux. Après la mise en service du gaz naturel durant le mois de février dernier, ces nouveaux équipements de base viendront nous apporter un plus de confort et de réconfort au quotidien».

N. M.