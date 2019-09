Des hameaux sans assainissement

Le volet assainissement dans la commune de Boudjellil constitue un véritable casse-tête et pour la population et pour les autorités locales. Et pour cause. Nombreux sont les foyers qui n’y sont toujours pas raccordés. Ces habitations sont situées, pour rappel, essentiellement dans les hameaux isolés de la commune. Ainsi, à Bourar, Iâarkab et Lâazib, des hameaux déshérités, il existe encore des foyers qui ne sont pas raccordés au réseau d’assainissement. Ainsi, des centaines de foyers sont aux prises avec ce lancinant problème touchant directement leur santé et leur environnement immédiat, en ce sens que l’absence de ce moyen primordial les expose aux redoutables MTH.

Et comme solution palliative, ces ménages ont été contraints d’aménager des fosses septiques pour évacuer les eaux usées vers ces points pestilentiels. Pendant l’été, le problème s’aggrave davantage avec les moustiques et les rongeurs qui se propagent sur les lieux et véhiculent les microbes et bactéries vers les foyens. «Depuis que j’ai construit ma maison dans les années 2000, aucune extension du réseau d’assainissement n’a été réalisée par les différents exécutifs communaux qui se sont succédé à la tête de l’APC de Boudjellil. Notre hameau, qui compte au moins une trentaine d’habitations sans assainissement, a été carrément oublié et délaissé», tempête un habitant d’Iâarkab.

A l’APC de Boudjellil, même si l’on est conscient cette situation, il est préconisé la mobilisation d’un budget conséquent pour venir à bout de ce problème qui touche des centaines de foyers de la commune de Boudjellil.

Syphax Y.