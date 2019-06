Des médecins retraités honorés

C’est dans une atmosphère empreinte d’émotion que s’est déroulée, dans l’après-midi de mercredi dernier, à la salle de cinéma «8 Mai 45» de Kherrata, une cérémonie honorifique à l’intention de cinq médecins de l’EPSP admis à la retraite. Il s’agit, en l’occurrence, des docteurs Amzal, Anane, Belamri, Touati et Hassani. De même, un vibrant hommage a été rendu au défunt Dr Nabet, décédé le 13 décembre 2015, qui exerçait au sein de cet établissement sanitaire.

Cet évènement symbolique à l’égard de ceux qui ont consenti le plus clair de leur vie professionnelle dans le secteur de la santé durant plusieurs décennies a été l’œuvre du président du syndicat national des praticiens de la santé publique de l’EPSP de Kherrata, en l’occurrence le Dr Salamani, en étroite collaboration avec la direction de l’établissement.

La cérémonie s’est déroulée en présence du secrétaire général de la daïra, des deux directeurs de l’EPSP et de l’EPH, des médecins, du personnel administratif, des paramédicaux de ces deux structures sanitaires, de la famille du défunt médecin et autres invités.

Le directeur de l’EPSP et des collègues de ces médecins «partant pour une vie nouvelle» qui sont intervenus successivement à la tribune ont tenu à mettre en exergue les qualités humaines, la disponibilité, l’engagement, l’exemplarité et le sérieux qui ont caractérisé la carrière de ces médecins qui ont consacré leur vie professionnelle à soulager des souffrances, à guérir des malades.

Les intervenants ont tenu également à saluer leur abnégation et leur dévouement dans l’accomplissement de leur tâche tout en tissant des liens d’amitié avec leurs collègues et l’ensemble des personnels, tous corps confondus, de l’EPSP. «Votre départ à la retraite ne constituera nullement une rupture car les portes de l’EPSP vous resteront ouvertes à tous moments. Nous vous souhaitons une longue vie et beaucoup de bonheur avec vos familles et vos proches», dira Dr Salamani.

Ce fut ensuite la remise de cadeaux et d’attestations de reconnaissance pour les services rendus à toute une population par ces médecins admis à la retraite et par le défunt Dr Nabet à qui un hommage appuyé a été rendu. La cérémonie a été clôturée par une collation offerte en cette occasion.

Slimane Zidane