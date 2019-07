Des projets d’aménagement urbain retenus

Les autorités communales d’Ath Maouche, dont le chef-lieu est situé à 65 km de Béjaïa, mettent les bouchées doubles afin de venir à bout des carences constatées dans les villages de la municipalité.

C’est l’aménagement urbain qui s’est taillé la part du lion avec plusieurs projets en cours de réalisation et d’autres sur le point de commencer, sachant que des avis de consultation ont récemment été lancés par l’APC. Il s’agit, entre autres, d’opérations ayant trait au revêtement en béton des pistes et des ruelles des villages Tizekht et Bouikni, sur 430 ml, Boubirek, Laâzib Sidi Sadek et Igheldane, sur 720 ml, et Tlatha sur 300 ml.

Pour leur part, les écoles primaires de plusieurs villages sont également concernées par divers travaux de réhabilitation et de confortement. Profitant des vacances scolaires, les autorités communales comptent y lancer prochainement des travaux. Dans ce sens, l’école Houdjal Mohand Améziane, située au village Tagnit Ighil, est concernée par des travaux de réfection et de reconstruction de son mur de clôture délabré.

A l’école primaire Bounouri Madani d’Aït Adjissa, il est projeté la réalisation des travaux d’étanchéité de son bloc d’enseignants, infiltré par les eaux de pluie. L’école primaire Saâd Hilem de Trouna, pour sa part, connaîtra la réfection de l’une de ses salles de classe, en proie à la vétusté et aux crevasses sur les murs.

S. Y.