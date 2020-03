Des stades de proximité pour Tizi Maâli et Tazaghart

Tizi Maâli, un petit village d’Ighram, situé en surplomb du chef-lieu communal, sera prochainement doté d’une infrastructure sportive, a-t-on appris, auprès du maire, Madjid Hamidouche. «Le projet a trait à la réalisation d’un stade de proximité, lequel est déjà en cours de réalisation», a indiqué l’édile communal, tout en informant que le chantier remonte à fin 2019. Le premier responsable de l’APC a ajouté que la réalisation de cet équipement public est prise en charge sur des subsides versés à la municipalité, au titre de l’exercice 2019, dans le cadre des Plans communaux de développement. Par ailleurs, le maire a fait part de la réalisation d’une infrastructure similaire, au village Tazaghart. «Le chantier de ce stade touche à sa fin», a-t-il confié. Un groupe de jeunes du village Tizi Maâli, avec lequel nous avons eu un brin de causette, a affiché une franche adhésion à ce projet.

«L’absence de cadre de loisirs et de lieux d’animations culturelle et sportive a causé aux jeunes beaucoup de tort. Ces derniers font face à un vide sidéral et sidérant. Ils n’ont d’autre alternative que de se rendre à la ville d’Akbou pour pratiquer une quelconque activité. On espère que ce nouvel équipement sera réalisé rapidement pour nous réconcilier avec les activités sportives», a souligné un jeune. Un retraité du même village s’est dit, lui aussi, partisan à tout crin de ce genre d’investissements : «Pour tracer les jalons d’un avenir aux horizons prometteurs pour nos jeunes et les guider sur le chemin de la réussite sociale, il n’y a rien de tel qu’une prise en charge correcte, avec la mise à leur disposition d’infrastructures de base. Ce projet va sans doute concourir à atteindre cet objectif», a-t-il estimé.

Nacer M.