Deux bureaux de poste à Sillal et Ikedjane

La commune de Tifra dans la daïra de Sidi Aïch a bénéficié de la construction de deux nouveaux bureaux de poste, à Hammam Sillal et Ikedjane. Dans ce sillage, une semaine de travail a été organisée, la semaine dernière, regroupant le maire de la commune de Tifra Rabah Mekssem, le directeur de wilaya d’Algérie-Poste, le bureau d’études et l’entreprise réalisatrice du bureau de poste d’Ikedjane, dont l’état d’avancement des travaux est dit-on satisfaisant. A noter que le maître d’ouvrage de ce projet est la Direction de l’urbanisme et de la planification (DUP) de la wilaya de Béjaïa.

Par ailleurs, les responsables de l’APC de Tifra ont effectué, samedi dernier, une sortie sur le terrain, en compagnie du Comité du village de Tafraout, dans le cadre des sorties de proximité visant à prendre en charge les doléances des citoyens. Cette sortie a porté sur les travaux d’assainissement à effectuer, la réalisation d’un terrain de proximité et l’ouverture de pistes. Aussi, ces sorties ont permis, selon le premier magistrat de la commune de Tifra, de rencontrer les propriétaires terriens et les Comités des villages Izoughlamen et Tizi n’Tifra. A l’occasion, un accord sans réserves a été arraché à ces deniers, concernant le passage de la conduite de transport du gaz 16 pouces (Fréha – Tifra) sur leurs terrains, et ce dans le but d’alimenter les communes de Tifra, Taourirt Ighil, Adekar et Beni Ksila.

A Hammouche