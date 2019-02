Deux écoles raccordées au gaz

Deux écoles primaires relevant de la commune d’Amalou, ont été raccordées au réseau du gaz naturel, au cours de ces derniers mois. Il s’agit, apprend-on, de l’école primaire du chef-lieu communal, ainsi que celle du village Timesririne, situé à la périphérie du centre urbain.

«Ces projets ont été réalisés grâce au volontariat de la population et une contribution de l’APC», a fait savoir M. Haddad, le premier magistrat de la commune. «Les écoles des villages Ath Djaâd et Ighil N’tala sont retenues pour être raccordées à leur tour au réseau.

Nous avons convenu avec la population de mettre nos efforts et nos moyens en commun, pour généraliser progressivement ces opérations à toutes nos écoles. La direction de l’Education est aussi mise à contribution pour la fourniture des poêles à gaz», a annoncé l’édile communal.

Pour les responsables de l’APC, cette alimentation en gaz naturel est une parade aux ruptures d’approvisionnement en gazole et aux difficultés d’accès à ces établissements éloignés et enclavés, en cas d’épisodes neigeux. Même la trésorerie municipale s’en trouvera allégée par une économie substantielle de carburant que ces projets permettront de dégager.

«Le gaz naturel est tellement plus commode et plus pratique. Et c’est tout bénef pour nos enfants», estime un parent d’élève de l’école Abdlouhab Mokrane. «Ces actions en faveur de nos primaires sont un bel exemple de solidarité agissante et d’entraide entre les citoyens et la collectivité. Nous donnons la preuve par quatre que ces vertus sont toujours aussi vivaces», renchérit un autre citoyen du village Ighil N’tala.

N. M.