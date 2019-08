Deux stades de proximité en projet

La commune de Bouhamza a bénéficié de l’inscription de deux projets d’équipements publics, en l’occurrence des stades de proximité, ont fait savoir les responsables en charge des affaires de la municipalité.

«L’une de ces infrastructures sera réalisée au niveau du centre urbain du chef-lieu communal, tandis que l’autre sera implantée au village Tachouaft», a indiqué un élu de l’APC. Et d’expliquer : «Le choix du chef-lieu communal pour implanter le stade de proximité obéit à la nécessité de désengorger le stade communal et de desserrer la pression due à la surpopulation, alors que Tachouaft compte parmi les villages les plus reculés et ne dispose d’aucun équipement public de base.»

Inscrits sur l’exercice budgétaire en cours, ces projets sont intégrés dans le plan d’action de la municipalité pour l’exercice 2019. Leur mise en chantier interviendra dans les prochains mois. Le temps pour la municipalité de finaliser le cahier des charges et de lancer la procédure de consultation pour sélectionner une entreprise réalisatrice, précise-t-on. Livrés à l’oisiveté et au spleen et sevrés de dérivatifs sains, les jeunes de Tachouaft son alléchés par les perspectives que promet la réalisation de ce stade de proximité.

«Ce projet va sans doute insuffler de l’espoir à la masse juvénile qui ne songe qu’à s’en aller pour fuir le dénuement et la misère», se félicite un villageois, la trentaine. «Cet équipement public va indubitablement concourir à ressusciter l’animation au village, dont la frange juvénile sombre dans une léthargie mortifère», exulte un autre jeune de Tachouaft.

