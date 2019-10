Deux stades de proximité inscrits

La commune de Barbacha a inscrit dans son plan d’investissement de l’exercice en cours, la réalisation de deux équipements publics au profit de la frange juvénile. D’après une information communiquée par les services de la municipalité, ces projets ont trait à la réalisation de deux stades de proximité. «L’une de ces deux infrastructures est projetée au village Iwendajen, tant dis que l’autre sera implantée au village Ighil Larbaâ, où des assiettes de terrain ont été dégagées», a fait savoir un responsable de l’APC, en précisant que l’allocation budgétaire nécessaire émane de la Caisse de garantie et de solidarité entre les communes.

Notre interlocuteur affirme également que ces deux projets sont réunis en un lot unique, lequel est soumis aux consultations par l’entremise d’un affichage dans les lieux publics appropriés. «L’appel s’adresse aux entreprises spécialisées dans les travaux publics et l’hydraulique. La sélection se fera sur la base des critères consignés dans le code des marchés publics», a déclaré le responsable de l’APC. Et d’ajouter : «Après expiration du délai réglementaire en vigueur, la Commission communale des marchés se réunira pour l’ouverture des plis, l’examen des offres et l’attribution éventuelle de ces projets.» Comme on pouvait s’y attendre, l’inscription de ces projets est accueillie avec enthousiasme par les villageois.

«Ce stade de proximité est le bienvenu pour nos jeunes. Vivement sa réalisation !», indique un père de famille du village Ighil Larbaâ. «Notre village souffre de manques sur tous les plans. La concrétisation annoncée de ce stade est synonyme de résurrection pour nos enfants, exposés à tous les dangers et fléaux sociaux», s’est réjouit un autre habitant d’Iwendajen.

