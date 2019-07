Du foot pour meubler les journées d’été

Tous les ingrédients étaient réunis pour joindre l’utile à l’agréable, en cette finale du tournoi de football des vétérans qui a eu lieu samedi dernier, au stade Larbi Touati d’Amizour.

L’organisation de cette manifestation footballistique a un double objectif, selon le président de l’association volley assis de cette localité. «Il s’agit d’abord de rendre hommage à tous les anciens joueurs de notre commune ayant honoré ce sport populaire et de créer de l’animation, en ces débuts de vacances», souligne-t-il.

Pari gagné puisque ces jeunes initiateurs et animateurs sportifs ont pu briser la monotonie, en l’espace de quelques jours, et sortir de l’anonymat ceux qui ont fait vibrer les stades durant leur carrière footballistique. C’est d’ailleurs la devise de ce tournoi des vétérans, à savoir rendre hommage à tous les anciens joueurs d’Amizour. Huit (08) équipes, dont trois issues de la commune organisatrice et cinq autres des communes de M’Cisna, Aït Oughlis, Smaoun, El Kseur et Barbacha ont pris part à ce tournoi, qui a débuté le 10 du mois écoulé. Les deux finalistes sont un club d’Amizour et un autre d’El Kseur. Tout a été réuni pour que cette manifestation soit une véritable fête footballistique des vétérans, qui ont étalé leur talent, malgré l’âge.

Le dernier mot est revenu aux anciens d’El Kseur, qui ont remporté le trophée, sous les applaudissements des présents et des autorités locales. Tous les participants ont été primés, dont le meilleur joueur du tournoi, en l’occurrence Slimane Boussaid de M’Cisna.

A noter la présence d’un ancien joueur de l’équipe fétiche l’USOA. Il s’agit de l’ex-libero de l’USOA Hocine Manseur, connu et respecté par tout le monde, vu son parcours. C’était un joueur d’une rare droiture et discipline sans oublier ses capacités techniques. Hocine, de l’avis de tous, a consacré sa vie au football et au sport. C’est un exemple à suivre. L’autre objectif de cette manifestation est d’honorer les membres de l’Association sportive des handicapés.

Nadir Touati