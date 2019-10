Du gazon synthétique pour deux stades

Ath Mellikèche est une commune perchée en zone montagneuse, aux reliefs accidentés. Cette spécificité n’est pas sans créer des obstacles pour, notamment, l’extension urbaine, étant donné que la majorité des terres de cette localité est accidentée. Elles nécessitent donc des travaux de nivellement et de terrassement, ce qui induit des dépenses non négligeables. Et pour dénicher une assiette de terrain avenante et peu accidentée pour un projet public, les autorités locales, comme les chercheurs de pépites d’or, mettent du temps. Il faut savoir également que le plus souvent, des équipements publics sont réalisés dans des endroits certes accessibles mais éloignés des centres urbains.

Tel est le cas du projet qui traîne depuis des années ayant trait à la réalisation d’une maison des Jeunes au lieu-dit Talmast Taga, près du village Agouni Ogueroiz, chef-lieu municipal. Une situation qui perdure, au grand dam des jeunes de la localité. Et pour cause. Les subventions arrivent au compte-goutte, ce qui fait que le chantier soit toujours au stade des gros œuvres. Il en est de même pour le projet de la bibliothèque communale. Par ailleurs, les infrastructures sportives dans cette commune nichée à près de 1 000 m d’altitude manquent cruellement. Seul un stade communal, qui enregistre des insuffisances lui aussi, a été réalisé depuis belle lurette. Néanmoins, il existe deux projets dans le secteur de la jeunesse et des sports inscrits par l’APC, qui se rapportent à la réalisation et au revêtement en gazon synthétique d’un stade au lieu-dit Agouni Taghalat. Un autre terrain est concerné par le revêtement en gazon synthétique situé, quant à lui, au lieu-dit Akhenak Oumenchar.

Syphax Y.