Éternelles fuites d’eau !

Les responsables locaux chargés de l’entretien du réseau de l’AEP ne sont toujours pas intervenus pour réparer les avaries signalées ici et là sur le réseau de distribution, à Melbou. Les fuites ont été signalées du côté de la cité 8 Mai 45 depuis longtemps sans que leur prise en charge ne s’en suive.

Ces fuites récurrentes, aux entrées des blocs de cette cité, engendrent des désagréments aux habitants et font peser un réel danger sur la santé publique. L’eau en déperdition forme des flaques, d’où se dégagent des odeurs fétides et insoutenables et autour desquelles rôdent toutes sortes de nuisibles. «C’est une fuite qui date de plus d’un mois, les services de l’ADE se sont déplacés mais, hélas, ils n’ont pas pu régler le problème.

Ils nous ont informés que c’est aux services de l’APC de réhabiliter la conduite défectueuse. Depuis, rien n’a été fait et personne ne s’est déplacé. Conséquence : la fuite perdure à nos dépens», confie un habitant de cette cité. Ces avaries ne sont pas signalées uniquement au chef-lieu communal, mais aussi au niveau des villages ruraux, à l’instar de Tahmilt, où l’eau coule à flots depuis le réseau de l’alimentation aux bords du chemin de wilaya n° 17, qui relie la commune de Melbou à celle de Tamridjet.

Selon des témoignages, ces fuites ont été à l’origine de plusieurs accidents de la circulation. «Ces avaries laissent perdre des quantités importantes d’eau potable, réduisent le débit d’eau et dégradent la chaussée, qui devient glissante et, par conséquent, dangereuse. Les responsables et autres fonctionnaires de l’agence locale de l’ADE et les élus locaux de l’APC de Melbou passent souvent par là. Ils ne peuvent donc pas dire qu’ils n’ont rien vu. Ils doivent intervenir en urgence», insiste un usager de ce chemin.

Aziz Khentous