Formation au profit des jeunes du CCJ

Une formation sur les techniques d’animation socioculturelle a été organisée, le week-end, dernier au profit des membres du Conseil communal des jeunes (CCJ) d’Aït Smail, au niveau de la salle de délibération de l’APC.

La formation, qui a été assurée par Khaled Foudil, président de l’association «Oxy-jeunes» de Darguina, a porté essentiellement sur l’émergence des acteurs associatifs et le renforcement du sens de l’intérêt collectif. L’objectif est de former des futurs animateurs socioculturels, aussi bien à l’échelle locale que régionale.

Après la réussite de la première formation, organisée il y a deux semaines, le nouvel appel lancé par le maire d’Aït Smail, en prévision de cette deuxième formation, a eu un écho favorable chez les jeunes. «Nous espérons que cette dynamique continuera au sein de notre Conseil. Avec l’appui indéfectible du maire, une grande énergie nous anime et nous pousse à programmer d’autres actions d’intérêt général», dira l’un des jeunes du CCJ d’Aït Smail.

A souligner que cette activité s’inscrit dans le cadre d’un programme annuel visant à renforcer les capacités des jeunes du CCJ et des associations locales dans le but de contribuer à la dynamique aussi bien sociale que culturelle dans la région. «J’encourage fortement ce genre d’initiatives qui ont prouvé leur apport dans l’orientation positive de la jeunesse. Ce type d’actions et de rencontres forment un véritable pivot de concertation, d’échange, d’épanouissement des jeunes et de démocratie locale», soulignera le P/APC d’Aït Smail, Sadek Rebai.

