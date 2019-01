Formations en agriculture au CFPA

Le centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) de Tazmalt propose, comme il est le cas chaque année d’ailleurs, une nomenclature de formations en agriculture, entre autres, pour la prochaine session de février 2019. En effet, avec l’intérêt qui va crescendo pour les diverses filières agricoles constaté sur le terrain, les différents centres de formations implantés à travers la wilaya de Béjaïa enrichissent la nomenclature avec des formations dans le domaine agricole.

Le CFPA de Tazmalt ne déroge pas, non plus, à la règle, puisque ces dernières années, il propose toute une panoplie de formations au profit des paysans notamment qui veulent enrichir leur connaissances et savoir-faire en agriculture. Les formations disponibles pour la prochaine session de février concernent la taille et le greffage des arbres fruitiers, notamment de l’olivier, l’apiculture, l’aviculture notamment l’élevage du poulet de chair, la pépinière et l’horticulture.

Pour les concernés, il n’y a aucune restriction d’âge, ni de niveau scolaire, ce qui encourage déjà les personnes intéressées par ces formations à se rapprocher dudit CFPA afin de s’y inscrire. Les inscriptions pour ces formations vont bon train, dit-on, avec cet intérêt grandissant pour les filières agricoles. La durée des formations précitées est de trois mois, sanctionnée par des attestations de qualification.

Sur un autre registre, il y a lieu de souligner que ces formations ont leur pesant d’or, du moment qu’elles permettent aux paysans ou même aux personnes désirant avoir un savoir-faire « agricole » d’approfondir leurs connaissances dans les filières qu’ils affectionnent ou de bénéficier de crédits bancaires et autres aides dans les différents dispositifs d’aides que ce soit pour les agriculteurs ou pour les jeunes chômeurs.

Toutefois, il est à noter que la pratique de la taille et du greffage des oliviers, puisque la région recèle un verger oléifère exceptionnel, se perd de façon inquiétante, ces derniers temps, car beaucoup de personnes ne savent pas tailler un olivier ou greffer un oléastre. Et c’est tout un savoir-faire ancestral qui se perd alors.

Syphax Y.