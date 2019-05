Le chemin de wilaya n° 34 prenant naissance au lieu-dit «Le branchement de Boulimat» sur la RN 24 et allant jusqu’à la wilaya de Tizi-Ouzou, en passant par Amtik-n’Tafath et Toudja, présente de grands risques d’accidents pour ses usagers, notamment sur le tronçon Tagurmount – Amitk. En effet, le long de ce tronçon, pratiquement sur la chaussée, on retrouve des fissures profondes de plusieurs dizaines de centimètres où les voitures risquent à tout moment, surtout la nuit, de s’y engouffrer et d’y rester coincées jusqu’à ce qu’un sauveur providentiel vienne aider les conducteurs.

C’est là qu’ils pourront constater les dégâts causés à leur voiture par l’arête tranchante du béton coupé au coupe-bitume pour permettre la pose de la canalisation de l’AEP. Dans le meilleur des cas, c’est-à-dire quand la voiture ne s’est pas totalement renversée, les dégâts se résument aux pneus déchirés, aux jantes déformées et aux bas de caisse endommagés. La logique des choses veut que tout soit prévu dans le cahier des charges de l’entrepreneur et que les ouvriers, à la fin des travaux, remettent la chaussée à son état initial et la comblent de terre, de gravier et de goudron.

Mais il n’en fut rien. L’entrepreneur a dû ordonner à ses ouvriers de couvrir la tranchée avec de la terre et une couche de gravier seulement. Quant aux services de l’Etat chargés de contrôler la finition des travaux, ils ont certainement, le jour de la réception de ce tronçon, fermé les yeux. Au final, les ruissellements des eaux de pluie ont tout charrié sur leur passage et le gravier et la terre, provoquant des fissures qui pénalisent les automobilistes. Alors que, selon les statistiques, 80 % des accidents de la circulation sont dus au facteur humain, tel que le soulignent les spécialistes du code de la route, ceux qui ne comblent pas les fissures sur les chaussées, qui n’installent pas les panneaux de signalisation là où il le faut et ne remettent pas en l’état la route à la fin des travaux sont également à pointer du doigt.

B Mouhoub.