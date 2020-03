Inauguration d’une unité d’intervention

Une nouvelle unité d’intervention de la Protection civile a été inaugurée, dimanche, dans la commune de Tichy. «Deux autres structures similaires sont en cours de réalisation dans les communes de Chemini et Ifri Ouzellaguen», a annoncé la Direction de la Protection civile de Béjaïa, précisant qu’elles seront réceptionnées dans peu de temps. Ces nouvelles unités d’intervention, a-t-on souligné, vont certainement donner plus d’efficacité aux activités d’intervention des pompiers et de prise en charge des différents risques et accidents à travers le territoire de la wilaya. Il est à signaler que ces régions ont été choisies, après des études pour l’ouverture de nouvelles unités d’intervention.

A titre indicatif, dans la commune d’Ouzellaguen, l’existence d’une importante zone industrielle exige l’implantation d’une unité de secours. Il faut savoir aussi que les communes de Chemini et Tichy sont classées, conformément à la carte de sensibilité du patrimoine forestier de la wilaya, élaborée par la Conservation des forêts, zones à forte sensibilité, aux feux de forêt. Cette carte, qui classe les 52 communes de la wilaya, selon le risque d’incendie, a été élaborée pour faciliter la gestion des moyens d’intervention. Selon cette même carte, 12 communes ont un degré de sensibilité très élevé aux feux de forêt et sont classées dans la zone rouge. Quinze communes ont un degré élevé et quinze autres ont un degré moyen, alors que dix municipalités ont un degré faible.

F. A. B.