La Caisse nationale des retraites, agence de Béjaïa, a organisé à son siège, jeudi dernier, une journée portes ouvertes ayant pour thème «La retraite et la mise en œuvre des nouveaux services et prestations offerts à ses usagers.» Lors de cette journée, le public ciblé a eu, notamment, à prendre connaissance des dispositions de «la loi 16/15 du 31/12/2016 relative à l’abrogation de l’ordonnance 97/13 du 31/05/1995, et instituant le droit au départ à la retraite à l’âge de 65 ans.»

Les employés de la CNR de Béjaïa ont aussi informé le public de «l’obligation de mettre à jour les pièces administratives exigées pour la poursuite des mises en paiement des pensions», tout en faisant part de la simplification des procédures administratives, surtout l’annulation de certaines pièces administratives dans la nomenclature du dossier de retraite. D’autres changements dans la prise en charge des retraités ont été introduits au niveau de la CNR pour permettre aux assurés de percevoir leurs pensions via le CCP ou la banque.

De même, un numéro vert a été mis en service pour permettre aux retraités et futurs retraités de prendre contact avec la CNR. D’autres services ont également été créés par la Caisse des retraites pour prendre en charge, en temps réel, les doléances de ses usagers, dont un service d’aide et d’assistance à domicile, une application Android retraite DZ, la modalité de calcul et de paiement de la retraite, la géo-localisation par GPS des agences et des centres d’accueil de la CNR. La liste des médecins conventionnés a également été mise à la disposition des retraités.

F. A. B.