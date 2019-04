Journée technique sur le développement durable

Une journée technique sur le développement local et durable a été organisée, la semaine écoulée, par l’association «Tudert» de Souk-Oufella, dans la wilaya de Béjaïa. Cet événement, organisé en collaboration avec l’antenne de l’agriculture de la daïra de Chemini et l’ITAFV de Takerietz, a eu lieu à la bibliothèque communale de la localité de Souk-Oufella.

Au programme, plusieurs communications, dont le «Le rôle de la femme dans l’économie circulaire», développée par Mme Oulebsir Nadira, ingénieur agronomie, et «Les engrais naturels», présentée par Mme Akili. Selon l’intervenante, les engrais naturels sont revenus au-devant de la scène ces dernières années, notamment avec les débats environnementaux et la tendance Bio, qui réunit de plus en plus d’adeptes.

Ces engrais sont simples à trouver, notamment dans les champs. La bouse de vache et le fumier des volailles, des chevaux, des ânes et autres animaux d’élevage constituent les engrais les plus connus et les plus utilisés en Kabylie. Ces derniers ont la réputation de fertiliser les sols.

Des études confirment cet état de fait et mettent en exergue leur apport en nitrates azote, deux substances chimiques fertilisantes. Une autre communication traitant d’un projet de création d’une coopérative féminine des PPAM et produits du terroir a été aussi développée par Mme Haouche Farida. L’assistance a eu droit a une dernière communication, donnée par le docteur Achat Sabiha et portant sur les «Huiles végétales enrichies».

