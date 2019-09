Journées portes ouvertes à Tazmalt

Le centre de formation professionnelle Ahcène Meziane, situé dans la ville de Tazmalt, a abrité, de mardi à avant-hier jeudi, des journées portes ouvertes sur la formation professionnelle. Durant trois journées consécutives, cet établissement a été le point de chute de dizaines de jeunes désireux de suivre une formation professionnelle. A cet effet, les chargés de ce CFPA ont exhorté les intéressés à s’inscrire le plus vite possible, car les inscriptions, qui ont commencé le 15 juillet, vont s’achever le 21 septembre.

Et pour «taper» dans l’œil des jeunes, une fois n’est pas coutume, un stand de renseignement et d’inscription a été installé devant le portail du point de renseignement et d’orientation dudit CFPA, à proximité de la RN26. Ce point a connu un engouement particulier de la part des jeunes qui se renseignaient sur les formations dispensées dans ce centre et sur les modalités d’inscription. Dans le hall du CFPA, des ateliers ont été aménagés pour, d’une part, mettre en exergue les travaux des stagiaires de ce centre et susciter, d’autre part, l’intérêt du jeune public.

Ainsi donc, des ateliers de couture, de topographie, de mécanique, d’électricité et bien d’autres spécialités ont été mis en valeur. Par ailleurs, le même CFPA propose toute une panoplie de formations aux futurs stagiaires avec, en sus, deux types de formations : résidentielle et par apprentissage. On y trouve par exemple des formations en électricité automobile, électricité bâtiment, installation sanitaire et plomberie, comptabilité, informatique, secrétariat, prêt-à-porter, magasinier, photographie et d’autres formations d’avenir.

Interrogé à ce propos, un ex-lycéen de Tazmalt dira: «C’est vraiment difficile de choisir parmi toute cette panoplie de formations intéressantes les unes les autres. Néanmoins, j’ai porté mon choix sur la spécialité menuiserie aluminium et PVC. C’est un créneau très demandé sur le marché et qui pourrait garantir mon avenir une fois le diplôme en poche».

Syphax Y.