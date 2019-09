Journées portes ouvertes au CFPA de Kherrata

Le CFPA de Kherrata a organisé du 8 au 12 de ce mois, à la salle des fêtes de l’APC, des portes ouvertes sur la formation professionnelle et l’apprentissage au profit des jeunes de la commune. À ce titre, plusieurs expositions sur les différentes formations qu’assure l’établissement ont été organisées pour permettre aux intéressés(es) de mieux se renseigner sur les possibilités qui leur seront offertes à travers les disciplines de leur choix, avec tous les avantages d’accompagnement durant et à l’issue de leur formation.

Pour informer dans les détails et orienter les éventuels futurs candidats(tes) sur les conditions d’accès et de formation, des prospectus ont été mis à leur disposition. Ces portes ouvertes, encadrées par le personnel technique du CFPA de Kherrata, ont vu la participation du directeur de l’agence locale de l’emploi de la daïra, en l’occurrence Métidji Abdelghani, qui a déclaré que sa présence s’inscrit dans le but d’«orienter les jeunes pour les métiers les plus demandés tant au niveau local que national et de leur donner des précisions sur les modalités de reconversion pour les emplois les plus demandés». Il est à noter que le CFPA de Kherrata assure 62 spécialités en apprentissage, 15 en formation à distance et 5 dans le cadre «résidentiel» pour l’exercice 2019/2020, dont la rentrée professionnelle est prévue le 29 du mois en cours, d’après un des responsables en charge du déroulement de cet événement, clôturé avant-hier jeudi.

