Kherrata était au rendez-vous

Le programme des festivités marquant la célébration du nouvel an amazigh, fêté le 12 janvier de chaque année, a débuté, vendredi à Kherrata, par un tournoi de football inter-établissements scolaires de la commune qui s’est déroulé au niveau du stade combiné de la cité Bel-Air sis au centre-ville.

Les autres manifestations se sont poursuivies le lendemain à partir du début de la matinée à la salle des fêtes de la mairie par des expositions de différents objets et mets traditionnels liés à la vie socioculturelle et identitaire de nos ancêtres amazighs. Les témoignages encore vivants sont ainsi exposés au public par des associations de toute la région qui ont tenu à marquer leur participation à cet important événement qui constitue le socle à cette appartenance identitaire ancestrale.

Les produits et articles traditionnels qui ont été exposés au public durant toute la journée constituent de véritables témoignages vivants utilisés par la population algérienne berbère depuis des millénaires, tant sur les volets de l’alimentation par la diversité des plats à base de blé et d’orge, les moyens matériels utilisés pour leur préparation fabriqués essentiellement à base d’argile cuite, notamment pour tout ce qui concerne la poterie sur ses différentes formes et utilisations, les objets destinés à la fabrication de lait et de ses dérivés, les outils de labour et de tissage…

Ceci en plus d’autres produits du terroir qui étaient présents, tels la figue sèche, l’huile d’olive, le petit-lait, les crêpes, la galette, le couscous. «Cet exposition reflète mon attachement et ma fierté quant à mon appartenance à notre identité amazighe et constitue une opportunité de présenter au public un aussi riche patrimoine ancré dans notre personnalité aux valeurs inestimables qu’il faut protéger, préserver aux générations futures», dira un exposant de la poterie.

La suite du programme a été marquée par la poésie en tamazight lue par un poète de la localité, suivie d’une cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours du meilleur plat en présence des autorités locales. Pour l’après-midi, une troupe musicale composée de jeunes chanteurs amateurs de la chanson kabyle originaires des localités de Djermouna et d’Aït Mérai dans la commune de Kherrata, s’est produite dans la salle de spectacles de la maison de Kherrata.

Il s’agit des artistes Bouiche Nacer, Mahiat Mounir et Salamani Rabia, qui ont interprété avec brio et professionnalisme des chansons de Lounis Aït Meguellat, Slimane Azem, Matoub Lounès, Chérif Kheddam et autres. Dommage que cette animation culturelle a été gâchée par un froid glacial insupportable en raison du non fonctionnement du chauffage central au niveau de cette structure de la jeunesse. Les responsables concernés doivent prendre les mesures qui s’imposent, d’autant plus que plusieurs parties du faux plafond connaissent des dégradations qui nécessitent des remises en état urgentes.

S Zidane.