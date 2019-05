La 6e édition samedi prochain

Le Collectif des associations de la commune de Béjaïa, en collaboration avec l’établissement de formation «The Source», s’apprête à organiser, samedi prochain, à la Maison de la culture Taos Amrouche, la 6e édition du Séminaire caritatif sous le thème «Les leviers de la motivation». Ce séminaire, indiquent les organisateurs, sera animé par des spécialistes en la matière, notamment des formateurs agréés en coaching PNL et des praticiens, dont Dr Richard Bandler, créateur de la programmation neurolinguistique.

L’évènement sera organisé conjointement par les associations «Ahbab Cheikh Sadek El Béjaoui», l’association des amis de la faculté de médecine de Béjaïa (AAFMB), «Tariq Essalama Béjaïa», «Zad El Miaad», «Cœur généreux et main tendue», «Solidarité don de sang wilaya de Béjaïa et «Les sentiers de l’amitié ISULA Leqser». L’an dernier, faut-il le rappeler, plus de 600 personnes avaient participé au séminaire, ce qui a permis aux organisateurs de collecter 9 500 kg de denrées alimentaires pour les nécessiteux.

Il est à signaler qu’avant le jour «J», une invitation sera envoyée aux citoyens, aux associations sans oublier les institutions et autres entreprises de la ville de Béjaïa avec à la clé, l’entrée gratuite. Chaque participant est invité à faire un don de deux kilos minimum de denrées alimentaires. Celles-ci seront distribuées par les associations caritatives aux familles démunies dans le cadre des opérations «couffin de Ramadhan» et «Meïdat Ramadhan», explique-t-on, rappelant que les précédentes éditions ont permis de réunir 3 900 participants, de mobiliser plus de 120 organisateurs et de collecter plus de sept tonnes de dons.

Organisé comme chaque année sur les fonds propres et sans recours aux fonds publics ou au sponsoring, ce séminaire, grâce à ce parrainage, accède à la reconnaissance institutionnelle de part son caractère d’utilité publique», explique-t-on, en soulignant qu’il s’agit «bel et bien d’un effort collectif dans la continuité de la série des séminaires en développement personnel offerts par l’institut «The Source», et ce en collaboration avec le Collectif des associations, qui ont permis de former gratuitement des milliers de participants, venus des différentes communes de la wilaya de Béjaïa».

