La bibliothèque communale fermée depuis sept ans

La bibliothèque communale de Tamokra, érigée à hauteur du centre urbain du chef-lieu de la commune, est fermée au public depuis de longues années. À dire vrai, elle n’a jamais été mise en service. «L’infrastructure avait été inaugurée en 2011 avant de bénéficier, une année plus tard, d’une opération d’équipement», rappelle un membre de l’exécutif communal.

Les choses devaient en rester là. N’ayant pu être mise en exploitation, la bibliothèque a vu ses équipements disparaitre progressivement pour servir à d’autres fins. Le rare matériel laissé sur place est livré à la poussière et aux moisissures. Contactés par nos soins, les responsables de l’APC assurent envisager de réhabiliter et rouvrir cette bibliothèque. «Nous avons mis en branle une procédure visant à restituer à ce temple de la culture ses équipements et son matériel d’origine et à les renforcer, si besoin, par de nouvelles acquisitions.

Il est aussi question de l’affectation d’un agent dans l’optique de l’ouverture de cette bibliothèque. C’est un engagement que nous avons à cœur de concrétiser», a déclaré un élu à l’APC. Et d’ajouter : «Nous sommes en train de réfléchir à la formule de gestion appropriée pour assurer à cette bibliothèque un fonctionnement optimal et pérenne. Nous envisageons, pour ce faire, d’impliquer le mouvement associatif». Réagissant par rapport à cette nouvelle, un citoyen de Tamokra, résident à la périphérie du chef-lieu communal, confie voir d’un bon œil la perspective d’ouverture de cette bibliothèque.

«C’est une nouvelle lénifiante. Les responsables de l’APC devraient hâter la concrétisation de ce projet afin de permettre à nos jeunes de se réapproprier cet espace de culture, d’éducation et de savoir», a-t-il souligné. Plus sceptique, un autre habitant de la commune dispose : «Au lieu d’être une priorité, la culture a toujours été le parent pauvre et le maillon faible des programmes d’investissement. Aujourd’hui, il est difficile de croire que nos responsables se soient décidés subitement à changer de paradigme».

N Maouche.