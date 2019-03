La bibliothèque toujours fermée

La bibliothèque communale d’Ighil Ali, sise à proximité du CEM Ben Badis, est certes un acquis de taille pour les jeunes de la localité mais elle est toujours fermée en dépit de sa livraison et son inauguration l’été dernier par l’ex-wali intérimaire, Toufik Mezhoud.

En effet, cet équipement public n’est pas encore mis en service faute du personnel afférent, des équipements et autres matériels pour son bon fonctionnement. «Nous avons sollicité la wilaya pour la prise en charge de cette bibliothèque communale à travers la mobilisation de postes budgétaires pour le recrutement du personnel qualifié et aussi l’octroi du mobilier et de tous les équipements pour son bon fonctionnement et nous attendons la décision», indique une source de l’APC.

Ainsi donc, cet espace dédié au grand public pour différentes activités comme la lecture, la médiathèque, l’informatique, le dessin et autres activités culturelles se trouve encore clos à la face des jeunes, notamment des élèves et des étudiants qui ne trouvent pas un endroit adéquat pour la révision, d’autant que nous sommes à quelques mois seulement des différents examens cruciaux comme la 5e, le BEM et le BAC.

«C’est vraiment regrettable que de constater la fermeture de la bibliothèque communale qui perdure depuis des mois. Pourtant elle a été inaugurée par l’ex-wali, synonyme normalement de sa mise en service, cependant force est de constater qu’elle est toujours close. À mon avis, il n’y a pas meilleur endroit pour la lecture ou la révision comme cette bibliothèque, d’autant elle offrirait un cadre agréable et des moyens adéquats», affirme un élève de la terminale.

