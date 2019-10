La décharge d’oued Agrioune inquiète

Une journée d’étude ayant pour thème «Impact de la pollution des rivières sur la santé, l’environnement et l’économie, cas des rivières de Boulezazene et d’oued Aguerioune», avait eu lieu en octobre 2018 à Melbou. Cette journée d’étude avait pour objectif de rassembler toutes les parties concernées par le phénomène de la pollution des rivières, à savoir les élus locaux, les responsables des institutions publiques, les enseignants-chercheurs, les associations et les entrepreneurs, issus de la région ainsi que les défenseurs de la nature. Elle se voulait aussi une occasion pour trouver des solutions adéquates aux problèmes de l’environnement dans la région Est de Béjaïa.

Son but : établir des stratégies efficaces à même de garantir le lancement d’une dynamique économique, tout en respectant la santé des habitants et en préservant l’environnement. Durant les travaux de cette journée, les intervenants ont mis l’accent sur les dangers de la pollution sur la santé humaine, l’écosystème et les ressources biologiques, d’où la nécessité d’en prendre conscience afin de réduire les risques et les conséquences préjudiciables qui en découlent. Dans le même sillage, l’un des intervenants a mis en garde contre «le brûlage (incinération à ciel ouvert) des décharges publiques, situées tout le long d’oued Agrioune».

Un procédé, a-t-il expliqué, qui «n’obéit à aucune norme en matière de respect de l’environnement ou de la santé publique, ce qui expose les populations locales, à cours et à moyen termes, à des maladies, dont les cancers bronchiques, de la vessie, du foie et l’asthme allergique». Pour rappel, quelques jours plutôt, des citoyens de la commune ont lancé une pétition pour demander l’intervention des hautes autorités du pays afin de fermer définitivement cette décharge publique. Et selon un habitant de la région : «La fumée émanant de la décharge publique implantée à oued Agrioune rend l’air irrespirable.

Ce phénomène devient de plus en plus inquiétant puisque la fumée enveloppe désormais tous les quartiers et villages de la région et même au-delà.» A noter que cette pétition a récolté plus de 5 000 signatures. «C’est une menace sérieuse sur la santé publique. Les habitants de Melbou et Souk El Tenine respirent un air pollué, qui émane de cette décharge, à cause du brûlage à ciel ouvert des déchets. Elle constitue aussi une véritable catastrophe écologique puisqu’elle a été érigée à ciel ouvert sur les berges d’oued Aguerioune. Cet endroit abrite une faune et une flore des plus importantes de la région Est mais celles-ci sont désormais menacées d’extinction», a-t-on noté, tout en appelant les autorités à mettre fin à ce massacre.

Pour sa part, un leader associatif local estime que «la cause écologique est l’affaire de tous les citoyens. Les habitants de Melbou et des régions environnantes attendent toujours, une année jour pour jour après le lancement de leur pétition, l’intervention des autorités compétentes, appelées à prendre des mesures prioritaires et urgentes qui consistent, en premier lieu, à arrêter les opérations d’incinération dans cette décharge qui menacent la santé des riverains, ensuite à mettre en place des solutions de traitement respectueuses des habitants et de la nature».

Les habitants de la région revendiquent également un plan de gestion des déchets «plus efficace», lequel passera par des opérations de collecte, de tri, de traitement, de stockage et de transport. En résumé, ils réclament tout simplement «une délocalisation de la décharge d’oued Aguerioune pour rendre à la région sa belle image touristique et propre. «Cette région, notamment la ville balnéaire Melbou, située à 40 km à l’est du chef-lieu de wilaya, vu ses sites naturels paradisiaques, représente une source de richesse inestimable pour notre pays, qui projette de développer et valoriser le secteur touristique. En tout cas, il va sans dire que la réussite de cette activité économique est directement liée à la fermeture de la décharge en question», estime un membre du mouvement associatif local.

